В Белоруссии не рассматривают вариант приглашения российской биатлонистки Якушовой

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Белорусская федерация биатлона не рассматривает вариант приглашения в национальную сборную россиянки Ольги Якушовой.
В Белоруссии не рассматривают вариант приглашения российской биатлонистки Якушовой
  • РИА Новости

По словам представителя организации, которые передаёт ТАСС, в федерации узнали о намерении спортсменки возобновить карьеру и начать выступление за сборную Белоруссии из прессы.

«Такой вариант мы сейчас не рассматриваем», — добавил представитель организации.

28-летняя Якушова объявила о завершении карьеры в январе 2018 года. В её активе — золото чемпионата Европы 2016 года в смешанной эстафете, четыре золота юниорских чемпионатов мира и ещё две награды высшей пробы молодёжных первенств Европы. В июле 2019 года стало известно, что она намерена вернуться в спорт.

Ранее сообщалось, что Якушова объяснила своё желание перейти в сборную Белоруссии.

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