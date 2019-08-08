Биатлонистка Якушова объяснила своё желание перейти в сборную Белоруссии

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Российская биатлонистка Ольга Якушова рассказала, почему решила перейти в сборную Белоруссии.
Биатлонистка Якушова объяснила своё желание перейти в сборную Белоруссии
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

«Выбрала Белоруссию, потому что там работает Владимир Королькевич. Я с ним уже тренировалась, его подход мне нравится. В принципе, у нас была договоренность о переходе ещё в первый год после того, как закончила карьеру. Но тогда я была совершенно эмоционально не готова к тренировкам. Мне не хотелось даже смотреть ни на лыжи, ни на оружие. И только спустя год поняла, что у меня появились силы и желание для возвращения в биатлон», — приводит слова спортсменки «Спорт-Экспресс».

Кроме того, она призналась, что рассматривает и другие варианты продолжения карьеры.

«У меня есть запасной вариант — это возвращение обратно в сборную Красноярского края. В мае мы разговаривали с Сергеем Усаньковым, и он вроде бы не против взять меня обратно», — добавила Якушова.

Россиянка объявила о завершении профессиональной карьеры в январе 2018 года. Однако в июле стало известно, что она намерена вернуться в спорт.

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