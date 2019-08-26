СМИ: «Зенит» заинтересован в полузащитнике «Ренна»

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Российский футбольный клуб «Зенит» заинтересован в трансфере полузащитника французского «Ренна» Клемана Гренье.
СМИ: «Зенит» заинтересован в полузащитнике «Ренна»
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Footmercato, представитель «Зенита» приехал во Францию, чтобы просмотреть 28-летнего хавбека в матче Лиги 1 со «Страсбуром», в котором Гренье стал автором одного из голов.

Гренье является воспитанником «Лиона», за который провёл 154 матча. Он перешёл в «Ренн» в 2018 году и записал в свой актив четыре гола и восемь голевых передач в 51 матче.

Ранее сообщалось, что «Спартак» надеется купить ещё одного футболиста до закрытия трансферного окна.

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