«Спартак» надеется купить ещё одного футболиста до закрытия трансферного окна

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что надеется на приобретение клубом ещё одного игрока до закрытия летнего трансферного окна.

«Есть финансовый фейр-плей, и клуб его соблюдает. У нас есть один кандидат на усиление. Посмотрим, получится ли взять его до конца трансферного окна», — приводит слова Кононова ТАСС.

По состоянию на 25 августа «Спартак» пополнил свой состав пятью игроками — Эсекьелем Понсе, Резиуаном Мирзовым, Андре Шюррле, Джорданом Ларссоном и Гусом Тилем.

Ранее Роман Зобнин высказал мнение, что пока рано проводить параллели с чемпионским сезоном «Спартака».