«Спартак» надеется купить ещё одного футболиста до закрытия трансферного окна
- РИА Новости
«Есть финансовый фейр-плей, и клуб его соблюдает. У нас есть один кандидат на усиление. Посмотрим, получится ли взять его до конца трансферного окна», — приводит слова Кононова ТАСС.
По состоянию на 25 августа «Спартак» пополнил свой состав пятью игроками — Эсекьелем Понсе, Резиуаном Мирзовым, Андре Шюррле, Джорданом Ларссоном и Гусом Тилем.
Ранее Роман Зобнин высказал мнение, что пока рано проводить параллели с чемпионским сезоном «Спартака».