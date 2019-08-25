«Спартак» надеется купить ещё одного футболиста до закрытия трансферного окна

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Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что надеется на приобретение клубом ещё одного игрока до закрытия летнего трансферного окна.
«Спартак» надеется купить ещё одного футболиста до закрытия трансферного окна
  • РИА Новости

«Есть финансовый фейр-плей, и клуб его соблюдает. У нас есть один кандидат на усиление. Посмотрим, получится ли взять его до конца трансферного окна», — приводит слова Кононова ТАСС.

По состоянию на 25 августа «Спартак» пополнил свой состав пятью игроками — Эсекьелем Понсе, Резиуаном Мирзовым, Андре Шюррле, Джорданом Ларссоном и Гусом Тилем.

Ранее Роман Зобнин высказал мнение, что пока рано проводить параллели с чемпионским сезоном «Спартака».

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