Фати стал вторым самым молодым футболистом «Барселоны», сыгравшим в Примере

Полузащитник каталонской «Барселоны» Ансу Фати стал вторым самым молодым футболистом клуба, сыгравшим в матче испанской Примеры.

Знаковое событие произошло в матче второго тура с «Бетисом». Фати, в возрасте 16 лет и 298 дней, вышел на поле на 78-й минуте встречи, заменив Карлеса Переса.

Таким образом, он стал вторым по юности игроком в истории команды, сыгравшим в чемпионате Испании, после Висенте Мартинеса, сыгравшего с «Реалом» в сезоне-1941/42 в возрасте 16 лет 290 дней.

Ранее сообщалось, что дебютные голы Гризманна помогли «Барселоне» обыграть «Бетис» в матче Примеры.