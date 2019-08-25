«Арсенал» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Короткая ссылка
Тульский «Арсенал» одержал победу над «Оренбургом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Арсенал» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
  • Twitter
  • © @fcorenburg

Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Арсеналу» принесли голы Александра Ломовицкого и Евгения Луценко, забивших на 23-й и 69-й минутах соответственно.

«Оренбург» ответил голом Джордже Деспотовича, отличившегося на 52-й минуте.

В следующем туре «Арсенал» на своём поле сыграет с московским ЦСКА, а «Оренбург» на выезде встретится с «Уфой».

Ранее сообщалось, что «Ростов» обыграл «Рубин» в матче седьмого тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить