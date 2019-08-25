«Арсенал» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Тульский «Арсенал» одержал победу над «Оренбургом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Арсеналу» принесли голы Александра Ломовицкого и Евгения Луценко, забивших на 23-й и 69-й минутах соответственно.

«Оренбург» ответил голом Джордже Деспотовича, отличившегося на 52-й минуте.

В следующем туре «Арсенал» на своём поле сыграет с московским ЦСКА, а «Оренбург» на выезде встретится с «Уфой».

Ранее сообщалось, что «Ростов» обыграл «Рубин» в матче седьмого тура РПЛ.