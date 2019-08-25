Кононов заявил, что Шюррле получает удовольствие, играя в России за «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов оценил игру немецкого полузащитника Андре Шюррле.

«Он игрок высокого уровня, играет точно, знает, когда открыться, как сыграть то нападающего, то на позиции под нападающим. Он разноплановый игрок, есть опыт, есть школа. Он многое прошёл. Дай бог каждому из нас такую карьеру сделать, которая у него была и есть. Андре получает удовольствие от игры, ему нравится Россия», — приводит слова Кононова «Чемпионат».

28-летний Шюррле перешёл в «Спартак» из дортмундской «Боруссии» на правах аренды летом 2019 года. В его активе два гола и четыре голевые передачи в семи матчах за московский клуб.

Ранее сообщалось, что «Спартак» надеется купить ещё одного футболиста до закрытия трансферного окна.