Комбаров рассказал о повреждении, полученном в матче со «Спартаком»

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Защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал, почему его заменили в начале первого тайма матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
Комбаров рассказал о повреждении, полученном в матче со «Спартаком»
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«Дёрнул приводящую мышцу, почувствовал острую боль и решил поменяться, чтобы не рисковать и не подводить команду. Дальше бегать на одной ноге, думаю, не было смысла», — приводит слова Комбарова «Чемпионат».

Он отметил, что в прошлом матче испытывал такую же проблему.

«Видимо, не до конца залечил. На неделе чувствовал себя нормально, но в игре выкладываешься на 100%. Видимо, где-то порвался», — добавил 32-летний защитник.

Комбаров был заменён уже на 15-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел Владимир Полуяхтов.

«Крылья Советов» на своём поле проиграли «Спартаку» со счётом 1:2.

Ранее Миодраг Божович заявил, что «Крылья Советов» пытались удержать ничью в матче со «Спартаком».

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