Футболист ЦСКА Фернандес посвятил гол своей семье, присутствовавшей на матче с «Ахматом»

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес посвятил гол в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом» своей семье, присутствовавшей на игре.

«На матче присутствовала моя семья — главное, что у меня есть. Родные мне очень помогают. Именно семье я посвящаю свой гол. Было крайне приятно слышать, что трибуны скандировали моё имя. Никто не способен забивать в одиночку, спасибо партнёрам», — приводит слова Фернандеса «Чемпионат».

28-летний россиянин стал автором первого из трёх голов ЦСКА в ворота «Ахмата».

Ранее сообщалось, что Виктор Гончаренко отметил хорошую игру ЦСКА в матче РПЛ с «Ахматом».