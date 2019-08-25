Футболист ЦСКА Фернандес посвятил гол своей семье, присутствовавшей на матче с «Ахматом»

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Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес посвятил гол в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом» своей семье, присутствовавшей на игре.
Футболист ЦСКА Фернандес посвятил гол своей семье, присутствовавшей на матче с «Ахматом»
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«На матче присутствовала моя семья — главное, что у меня есть. Родные мне очень помогают. Именно семье я посвящаю свой гол. Было крайне приятно слышать, что трибуны скандировали моё имя. Никто не способен забивать в одиночку, спасибо партнёрам», — приводит слова Фернандеса «Чемпионат».

28-летний россиянин стал автором первого из трёх голов ЦСКА в ворота «Ахмата».

Ранее сообщалось, что Виктор Гончаренко отметил хорошую игру ЦСКА в матче РПЛ с «Ахматом».

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