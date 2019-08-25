Гончаренко отметил хорошую игру ЦСКА в матче РПЛ с «Ахматом»
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«Мы рады победе — при хорошем движении, при хорошей игре. Мы продолжаем расти, хотя сегодня после гола снова пытались сохранять преимущество, а не развивать его. Исходя из количества моментов наша победа заслуженна», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».
Он отметил, что из-за большого количества травмированных футболистов сложно было влиять на игру по ходу второго тайма.
«Людей мало, но наш малочисленный отряд всё равно как-то движется вперёд», — добавил специалист.
ЦСКА одержал разгромную победу над «Ахматом» со счётом 3:0.
Ранее сообщалось, что тренер «Ахмата» Рашид Рахимов рассказал о травме Дениса Глушакова.