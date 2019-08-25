Гончаренко отметил хорошую игру ЦСКА в матче РПЛ с «Ахматом»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды над грозненским «Ахматом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы рады победе — при хорошем движении, при хорошей игре. Мы продолжаем расти, хотя сегодня после гола снова пытались сохранять преимущество, а не развивать его. Исходя из количества моментов наша победа заслуженна», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Он отметил, что из-за большого количества травмированных футболистов сложно было влиять на игру по ходу второго тайма.

«Людей мало, но наш малочисленный отряд всё равно как-то движется вперёд», — добавил специалист.

ЦСКА одержал разгромную победу над «Ахматом» со счётом 3:0.

Ранее сообщалось, что тренер «Ахмата» Рашид Рахимов рассказал о травме Дениса Глушакова.