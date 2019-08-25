Рахимов заявил, что «Ахмату» не хватало Глушакова и Раванелли в матче с ЦСКА

Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал разгромное поражение своей команды от московского ЦСКА в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Один эпизод может развернуть всё. Мы достаточно организованно играли в обороне в первом тайме. В концовке — бум! — получили гол. На второй тайм вышли с хорошим настроением, могли забить, но мы виноваты, что раньше времени стали радоваться, когда мяч ещё не залетел. Гол Фёдора Чалова нас минут на 10—15 выбил из спокойного состояния, мы стали нервничать. В эти минуты уложился и третий мяч. Мы не должны были разламываться психологически», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

Он отметил, что в матче с армейцами ему не хватало Раванелли и Дениса Глушакова, не игравших из-за травм, чтобы усилить игру в центре поля.

«В этой зоне нужны мобильные, играющие футболисты. Они могут сохранять мячи, обыгрывать один в один — для нас это большие потери», — добавил специалист.

«Ахмат» на выезде проиграл ЦСКА со счётом 3:0.

Ранее сообщалось, что Виктор Гончаренко отметил хорошую игру ЦСКА в матче РПЛ с «Ахматом».