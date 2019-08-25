Порье: для меня Нурмагомедов не выглядит пугающе

Действующий временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье заявил, что не считает пугающим своего будущего оппонента, абсолютного чемпиона Хабиба Нурмагомедова.

«Соглашусь ли с тем, что Хабиб — самый пугающий соперник в моей карьере? Вы подобрали неудачное слово. Может, для вас, журналистов, он выглядит пугающе, но не для меня», — сказал Порье MMA Fighting.

При этом американский спортсмен признал, что ни один из его бывших оппонентов не сравниться с Нурмагомедовым в умении укладывать своих соперников на канвас, а также оказывать давлении при нахождении в партере.

Однако Порье сказал, что уверен в своих силах и намерен создать Нурмагомедову серьёзные проблемы в бою.

Ранее Порье заявил, что собирается побить Нурмагомедова.