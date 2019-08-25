Порье: чувствую, что побью Хабиба

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Обладатель титула временного чемпиона UFC в лёгком весе Дастин Порье поделился ожиданиями от поединка с действующим абсолютным чемпионом Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 242.
Порье: чувствую, что побью Хабиба
  • © Jeff Brown/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я уже представлял своё чемпионство. Чувствую, что побью Хабиба. Я это точно знаю. Причиню ему боль, остановлю его, уберу его с дороги», — заявил Порье MMA Fighting.

По словам американского бойца, он обладает необходимыми навыками, чтобы нанести Нурмагомедову первое поражение в карьере. 

Он отметил, что его выделяет глубокое понимание смешанных единоборств, стремление быть лучшим, а также совокупность навыков как в ударной технике, так и в борьбе.

За свою карьеру Порье провёл 31 поединок, в 25 из которых одержал победу (19 — досрочно), потерпел пять поражений, а ещё одна схватка была признана несостоявшейся. В настоящий момент он имеет в своём активе беспроигрышную серию из пяти боёв.

Ранее Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою с Порье.

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