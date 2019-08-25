Российские каноисты выиграли золото в соревновании четвёрок на ЧМ по гребле

Сборная России по гребле на каноэ показала лучший результат в состязании четвёрок на дистанции 500 метров на чемпионате мира, который проходит в венгерском Сегеде.

РИА Новости

Российский команда в составе Ивана Штыля, Павла Петрова, Виктора Мелантьева и Михаила Павлова одержала победу с результатом 1 минута 34,69 секунды. Серебряные медали завоевали гребцы из Германии (+ 1,14 секунды). Бронзовые награды достались атлетам из Белоруссии (+ 2,45 секунды). Ранее сообщалось, что российские гребцы Юрий Постригай и Александр Дьяченко завоевали золото в соревновании байдарочников на первенстве планеты в Сегеде.