Россияне Постригай и Дьяченко выиграли золото на ЧМ по гребле
- РИА Новости
Россияне преодолели дистанцию за 33,05 секунды, показав лучшее время.
Серебро досталось спортсменам из Польши Петру Мазуру и Бартошу Грабовски (+0,05 секунды). Бронзовыми призёрами стали хозяева соревнований — Марк Балашка и Левенте Ападьи из Венгрии (+0,25).
Ранее сообщалось, что пятикратный чемпион мира по гребле на каноэ россиянин Алексей Коровашков дисквалифицирован на четыре года за применение запрещённых препаратов.