Россияне Постригай и Дьяченко выиграли золото на ЧМ по гребле

Российские спортсмены Юрий Постригай и Александр Дьяченко заняли первое место в байдарке-двойке на дистанции 200 метров на чемпионате мира по гребле, который проходит в венгерской Сегеде.

РИА Новости

Россияне преодолели дистанцию за 33,05 секунды, показав лучшее время. Серебро досталось спортсменам из Польши Петру Мазуру и Бартошу Грабовски (+0,05 секунды). Бронзовыми призёрами стали хозяева соревнований — Марк Балашка и Левенте Ападьи из Венгрии (+0,25). Ранее сообщалось, что пятикратный чемпион мира по гребле на каноэ россиянин Алексей Коровашков дисквалифицирован на четыре года за применение запрещённых препаратов.