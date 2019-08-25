Россияне Постригай и Дьяченко выиграли золото на ЧМ по гребле

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Российские спортсмены Юрий Постригай и Александр Дьяченко заняли первое место в байдарке-двойке на дистанции 200 метров на чемпионате мира по гребле, который проходит в венгерской Сегеде.
Россияне Постригай и Дьяченко выиграли золото на ЧМ по гребле
  • РИА Новости

Россияне преодолели дистанцию за 33,05 секунды, показав лучшее время.

Серебро досталось спортсменам из Польши Петру Мазуру и Бартошу Грабовски (+0,05 секунды). Бронзовыми призёрами стали хозяева соревнований — Марк Балашка и Левенте Ападьи из Венгрии (+0,25).

Ранее сообщалось, что пятикратный чемпион мира по гребле на каноэ россиянин Алексей Коровашков дисквалифицирован на четыре года за применение запрещённых препаратов.

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