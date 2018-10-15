Бронзовый призёр ОИ в Лондоне российский каноист Коровашков дисквалифицирован на четыре года за допинг

Пятикратный чемпион мира, бронзовый призёр летней Олимпиады 2012 года по гребле на каноэ россиянин Алексей Коровашков дисквалифицирован на четыре года за применение запрещённых препаратов.

Об этом ТАСС сообщила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова.

«Международная федерация, которая проводила тестирование Коровашкова, приняла решение дисквалифицировать его на четыре года», — заявила Исхакова.

По её словам, спортсмен настоял на вскрытии пробы Б, но в ней тоже был обнаружен допинг.

«Эта информация стала для нас большим ударом», — добавила Исхакова.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по гребле на байдарках дисквалифицирована за отказ от допинг-теста.