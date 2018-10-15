Бронзовый призёр ОИ в Лондоне российский каноист Коровашков дисквалифицирован на четыре года за допинг
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова.
«Международная федерация, которая проводила тестирование Коровашкова, приняла решение дисквалифицировать его на четыре года», — заявила Исхакова.
По её словам, спортсмен настоял на вскрытии пробы Б, но в ней тоже был обнаружен допинг.
«Эта информация стала для нас большим ударом», — добавила Исхакова.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по гребле на байдарках дисквалифицирована за отказ от допинг-теста.