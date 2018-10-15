Бронзовый призёр ОИ в Лондоне российский каноист Коровашков дисквалифицирован на четыре года за допинг

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Пятикратный чемпион мира, бронзовый призёр летней Олимпиады 2012 года по гребле на каноэ россиянин Алексей Коровашков дисквалифицирован на четыре года за применение запрещённых препаратов.
Бронзовый призёр ОИ в Лондоне российский каноист Коровашков дисквалифицирован на четыре года за допинг
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова.

«Международная федерация, которая проводила тестирование Коровашкова, приняла решение дисквалифицировать его на четыре года», — заявила Исхакова.

По её словам, спортсмен настоял на вскрытии пробы Б, но в ней тоже был обнаружен допинг.

«Эта информация стала для нас большим ударом», — добавила Исхакова.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по гребле на байдарках дисквалифицирована за отказ от допинг-теста.

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