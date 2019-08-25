Голкипер «Авангарда» пропустил гол после броска из средней зоны

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В матче с нижегородским ХК «Торпедо» голкипер омского «Авангарда» Александр Судницын пропустил гол после броска соперника из средней зоны.
Голкипер «Авангарда» пропустил гол после броска из средней зоны
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Матч между «Авангардом» и «Торпедо» проходит в рамках предсезонного турнира имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге.

За девять секунд до конца первого периода счёт открыл Куинтон Хауден. Форвард отличился после броска из средней зоны, который оказался неберущимся для стража ворот «Авангарда» Александра Судницына.

По прошествии двух периодов впереди «Авангард» — 3:2. 

Ранее клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» заключил с 31-летним форвардом Патриком Маруном годичное соглашение, за время действия которого спортсмен заработает порядка $900 тыс.

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