Обладатель Кубка Стэнли в составе «Сент-Луиса» Марун подписал контракт с «Тампа-Бэй»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» заключил с 31-летним форвардом Патриком Маруном годичное соглашение, за время действия которого спортсмен заработает порядка $900 тыс.

Об этом сообщает официальный сайт коллектива из Флориды.

Предыдущим местом работы Маруна был клуб «Сент-Луис Блюз», которому нападающий помог завоевать Кубок Стэнли в сезоне-2018/19. В 26 поединках плей-офф он отметился тремя заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами.

Помимо «Блюз», в НХЛ Патрик выступал также за «Анахайм Дакс», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Эдмонтон Ойлерз». В сильнейшей хоккейной лиге планеты форвард провёл в общей сложности 449 поединков, в которых забросил 88 шайб и совершил 118 результативных передач.

Ранее сообщалось, что защитник клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббан объявил о помолвке с олимпийской чемпионкой по горнолыжному спорту Линдси Вонн.