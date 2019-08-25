Тренер «Фиорентины» раскритиковал работу VAR в матче с «Наполи»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Монтелла остался недоволен работой системы видеопомощи арбитрам (VAR) в матче с «Наполи» в рамках первого тура чемпионата Италии.

«Мертенс (Дрис. — RT) симулировал, почему пять человек не могут посмотреть запись и увидеть это? Поражение совершенно незаслуженное. Рефери сказал, что фол на Мертенсе был ясен. Но ведь есть VAR, так почему бы не пойти и не посмотреть?» — цитирует Монтеллу Football Italia.

По словам специалиста, с подобными ошибками можно смириться, если на матче отсутствует VAR. Монтелла не понимает, почему в данном эпизоде система не была задействована.

Ранее сообщалось, что «Наполи» обыграл «Фиорентину» в матче первого тура итальянской Серии А.