Тренер «Фиорентины» раскритиковал работу VAR в матче с «Наполи»

Короткая ссылка
Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Монтелла остался недоволен работой системы видеопомощи арбитрам (VAR) в матче с «Наполи» в рамках первого тура чемпионата Италии.
Тренер «Фиорентины» раскритиковал работу VAR в матче с «Наполи»
  • Reuters

«Мертенс (Дрис. — RT) симулировал, почему пять человек не могут посмотреть запись и увидеть это? Поражение совершенно незаслуженное. Рефери сказал, что фол на Мертенсе был ясен. Но ведь есть VAR, так почему бы не пойти и не посмотреть?» — цитирует Монтеллу Football Italia.

По словам специалиста, с подобными ошибками можно смириться, если на матче отсутствует VAR. Монтелла не понимает, почему в данном эпизоде система не была задействована.

Ранее сообщалось, что «Наполи» обыграл «Фиорентину» в матче первого тура итальянской Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить