Тренер «Фиорентины» раскритиковал работу VAR в матче с «Наполи»
- Reuters
«Мертенс (Дрис. — RT) симулировал, почему пять человек не могут посмотреть запись и увидеть это? Поражение совершенно незаслуженное. Рефери сказал, что фол на Мертенсе был ясен. Но ведь есть VAR, так почему бы не пойти и не посмотреть?» — цитирует Монтеллу Football Italia.
По словам специалиста, с подобными ошибками можно смириться, если на матче отсутствует VAR. Монтелла не понимает, почему в данном эпизоде система не была задействована.
Ранее сообщалось, что «Наполи» обыграл «Фиорентину» в матче первого тура итальянской Серии А.