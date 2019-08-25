Однорукий боец смешанного стиля из США успешно дебютировал в Bellator

Короткая ссылка
На турнире Bellator 225, который проходил в американском Бриджпорте, свой первый поединок под эгидой престижной организации смешанных единоборств провёл 33-летний однорукий боец Ник Ньюэлл.
Однорукий боец смешанного стиля из США успешно дебютировал в Bellator
  • © notoriousnewell / Instagram

Соперником американца был его соотечественник Кори Браунинг, которого Ньюэлл победил удушающим приёмом в первом раунде.

За свою карьеру в смешанных единоборствах 33-летний Ньюэлл, родившийся без левой руки, провёл в общей сложности 18 поединков, в которых одержал 16 побед и потерпел два поражения.

Ранее сообщалось, что россиянин Сергей Харитонов нокаутировал американца Мэтта Митриона на турнире Bellator 225.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить