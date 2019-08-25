Однорукий боец смешанного стиля из США успешно дебютировал в Bellator
- © notoriousnewell / Instagram
Соперником американца был его соотечественник Кори Браунинг, которого Ньюэлл победил удушающим приёмом в первом раунде.
За свою карьеру в смешанных единоборствах 33-летний Ньюэлл, родившийся без левой руки, провёл в общей сложности 18 поединков, в которых одержал 16 побед и потерпел два поражения.
Ранее сообщалось, что россиянин Сергей Харитонов нокаутировал американца Мэтта Митриона на турнире Bellator 225.