Глазырина заявила, что не зря вернулась в биатлон после дисквалификации за допинг

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина заявила, что считает верным решение вернуться в биатлон после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Я просто рада, что получается, что я не зря тренировалась», — приводит ТАСС слова Глазыриной после победы в спринте на летнем чемпионате мира по биатлону.

Она отметила, что после вчерашнего суперспринта чувствовала неудовлетворённость своим выступлением, несмотря на третье место.

«Я недоработала дистанцию до конца — поднялась в подъём и уже представила себя первой. Сегодня я стартовала в первой группе, боролась сама с собой и понимала, что нужно пройти дистанцию как можно быстрее, но ставку мы делаем на качество стрельбы, и она сегодня мне помогла», — добавила 31-летняя биатлонистка.

Глазырина была отстранена от выступлений во время чемпионата мира — 2017, а позднее дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Срок её дисквалификации истёк 9 февраля.

Ранее сообщалось, что Глазырина победила в спринте на летнем чемпионате мира по биатлону.