Глазырина заявила, что не зря вернулась в биатлон после дисквалификации за допинг
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- РИА Новости
«Я просто рада, что получается, что я не зря тренировалась», — приводит ТАСС слова Глазыриной после победы в спринте на летнем чемпионате мира по биатлону.
Она отметила, что после вчерашнего суперспринта чувствовала неудовлетворённость своим выступлением, несмотря на третье место.
«Я недоработала дистанцию до конца — поднялась в подъём и уже представила себя первой. Сегодня я стартовала в первой группе, боролась сама с собой и понимала, что нужно пройти дистанцию как можно быстрее, но ставку мы делаем на качество стрельбы, и она сегодня мне помогла», — добавила 31-летняя биатлонистка.
Глазырина была отстранена от выступлений во время чемпионата мира — 2017, а позднее дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Срок её дисквалификации истёк 9 февраля.
Ранее сообщалось, что Глазырина победила в спринте на летнем чемпионате мира по биатлону.