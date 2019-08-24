Глазырина заявила, что не зря вернулась в биатлон после дисквалификации за допинг

Короткая ссылка
Российская биатлонистка Екатерина Глазырина заявила, что считает верным решение вернуться в биатлон после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Глазырина заявила, что не зря вернулась в биатлон после дисквалификации за допинг
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Я просто рада, что получается, что я не зря тренировалась», — приводит ТАСС слова Глазыриной после победы в спринте на летнем чемпионате мира по биатлону.

Она отметила, что после вчерашнего суперспринта чувствовала неудовлетворённость своим выступлением, несмотря на третье место.

«Я недоработала дистанцию до конца — поднялась в подъём и уже представила себя первой. Сегодня я стартовала в первой группе, боролась сама с собой и понимала, что нужно пройти дистанцию как можно быстрее, но ставку мы делаем на качество стрельбы, и она сегодня мне помогла», — добавила 31-летняя биатлонистка.

Глазырина была отстранена от выступлений во время чемпионата мира — 2017, а позднее дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Срок её дисквалификации истёк 9 февраля.

Ранее сообщалось, что Глазырина победила в спринте на летнем чемпионате мира по биатлону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить