Глазырина победила в спринте на летнем чемпионате мира по биатлону

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Россиянка Екатерина Глазырина заняла первое место в спринтерской гонке на 6 км на летнем чемпионате мира по биатлону в белорусских Раубичах.
Глазырина победила в спринте на летнем чемпионате мира по биатлону
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Возобновившая карьеру после двухлетней дисквалификации спортсменка преодолела дистанцию за 16 минут 1,4 секунды, допустив один промах. Первое место с ней разделила чешка Люция Харватова, показавшая такой же результат.

Тройку призёров замкнула украинка Дарья Блашко.

Ещё одна представительница России Кристина Резцова завершила гонку четвёртой.

Ранее сообщалось, что Александр Поварницын и Эдуард Латыпов стали призёрами спринта на летнем чемпионате мира по биатлону.

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