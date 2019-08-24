Глазырина победила в спринте на летнем чемпионате мира по биатлону

Россиянка Екатерина Глазырина заняла первое место в спринтерской гонке на 6 км на летнем чемпионате мира по биатлону в белорусских Раубичах.

Возобновившая карьеру после двухлетней дисквалификации спортсменка преодолела дистанцию за 16 минут 1,4 секунды, допустив один промах. Первое место с ней разделила чешка Люция Харватова, показавшая такой же результат.

Тройку призёров замкнула украинка Дарья Блашко.

Ещё одна представительница России Кристина Резцова завершила гонку четвёртой.

Ранее сообщалось, что Александр Поварницын и Эдуард Латыпов стали призёрами спринта на летнем чемпионате мира по биатлону.