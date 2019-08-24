Глазырина победила в спринте на летнем чемпионате мира по биатлону
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- РИА Новости
Возобновившая карьеру после двухлетней дисквалификации спортсменка преодолела дистанцию за 16 минут 1,4 секунды, допустив один промах. Первое место с ней разделила чешка Люция Харватова, показавшая такой же результат.
Тройку призёров замкнула украинка Дарья Блашко.
Ещё одна представительница России Кристина Резцова завершила гонку четвёртой.
Ранее сообщалось, что Александр Поварницын и Эдуард Латыпов стали призёрами спринта на летнем чемпионате мира по биатлону.