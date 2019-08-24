Поварницын и Латыпов стали призёрами спринта на летнем чемпионате мира по биатлону

Россиянин Александр Поварницын занял второе место в спринтерской гонке на 7,5 км на летнем чемпионате мира по биатлону в белорусских Раубичах.

Россияне Александр Поварницын и Эдуард Латыпов заняли призовые места в спринтерской гонке на 7,5 км на летнем чемпионате мира по биатлону в белорусских Раубичах.

Поварницын стал вторым, преодолев дистанцию за 20 минут 52,1 секунды и допустив один промах. Латыпов с двумя промахами замкнул тройку призёров (21 минута 1,2 секунды).

Победу в гонке одержал представитель Южной Кореи Тимофей Лапшин.

Ранее сообщалось, что Екатерина Глазырина и Латыпов завоевали бронзу в суперспринте на летнем чемпионате мира по биатлону.