Поварницын и Латыпов стали призёрами спринта на летнем чемпионате мира по биатлону

Короткая ссылка
Россиянин Александр Поварницын занял второе место в спринтерской гонке на 7,5 км на летнем чемпионате мира по биатлону в белорусских Раубичах.
Поварницын и Латыпов стали призёрами спринта на летнем чемпионате мира по биатлону
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

Россияне Александр Поварницын и Эдуард Латыпов заняли призовые места в спринтерской гонке на 7,5 км на летнем чемпионате мира по биатлону в белорусских Раубичах.

Поварницын стал вторым, преодолев дистанцию за 20 минут 52,1 секунды и допустив один промах. Латыпов с двумя промахами замкнул тройку призёров (21 минута 1,2 секунды).

Победу в гонке одержал представитель Южной Кореи Тимофей Лапшин.

Ранее сообщалось, что Екатерина Глазырина и Латыпов завоевали бронзу в суперспринте на летнем чемпионате мира по биатлону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить