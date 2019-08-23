Глазырина и Латыпов завоевали бронзу в суперспринте на летнем чемпионате мира по биатлону

Короткая ссылка
Россияне Екатерина Глазырина и Эдуард Латыпов завоевали бронзовые награды в суперспринте на летнем чемпионате мира по биатлону в белорусских Раубичах.
Глазырина и Латыпов завоевали бронзу в суперспринте на летнем чемпионате мира по биатлону
  • РИА Новости

Глазырина преодолела дистанцию за 15 минут 59,2 секунды, допустив два промаха на двух огневых рубежах. Победу одержала украинка Валентина Семеренко. Второй стала чешка Люция Харватова.

Латыпов с результатом 14 минут 32,3 секунды и без промахов стал третьим в мужской гонке. Победил представитель Южной Кореи Тимофей Лапшин. Вторым стал словенец Клемен Бауэр.

Ранее сообщалось, что глава СБР назвал ситуацию с контрактами «маленьким прыщиком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить