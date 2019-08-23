Глазырина и Латыпов завоевали бронзу в суперспринте на летнем чемпионате мира по биатлону

Россияне Екатерина Глазырина и Эдуард Латыпов завоевали бронзовые награды в суперспринте на летнем чемпионате мира по биатлону в белорусских Раубичах.

РИА Новости

Глазырина преодолела дистанцию за 15 минут 59,2 секунды, допустив два промаха на двух огневых рубежах. Победу одержала украинка Валентина Семеренко. Второй стала чешка Люция Харватова. Латыпов с результатом 14 минут 32,3 секунды и без промахов стал третьим в мужской гонке. Победил представитель Южной Кореи Тимофей Лапшин. Вторым стал словенец Клемен Бауэр. Ранее сообщалось, что глава СБР назвал ситуацию с контрактами «маленьким прыщиком».