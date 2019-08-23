Глава СБР назвал ситуацию с контрактами «маленьким прыщиком»

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение о ситуации с заключением контрактов с биатлонистами российской сборной.
Глава СБР назвал ситуацию с контрактами «маленьким прыщиком»
  • РИА Новости

«Есть договор, без которого нельзя работать, вот и всё. Какой-то нездоровый ажиотаж вокруг всего этого, раздули скандал на ровном месте. Вскочил маленький прыщик, а такое ощущение, что начался абсцесс и требуется реанимация», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Между спортсменами и руководством СБР возник конфликт из-за условий, прописанных в предложенных биатлонистам контрактах. Ряд спортсменов, в числе которых Александр Логинов, не стали подписывать соглашения.

Ранее Логинов рассказал, как проходили переговоры с СБР по новому контракту.

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