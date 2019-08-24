Глава ФТР назвал Медведева одним из фаворитов US Open

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от выступления россиян в мужском одиночном разряде на US Open — заключительном в сезоне турнире серии Большого шлема.
Глава ФТР назвал Медведева одним из фаворитов US Open
  • © Scott Stuart/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«У Медведева вопросы чисто психологического характера: как он справился с победой на прошлой неделе. После этого его все втягивают в разговоры ненужные, по плечу начинают хлопать. Плюс, когда ты вошёл в десятку, обязанность обыгрывать всех, кто ниже в рейтинге, — это стресс. Если Даня справился с этим, то реально по классу игры он в пятёрке сильнейших и должен далеко пройти, он в числе фаворитов», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Он также высказался о перспективах Карена Хачанова на турнире в США.

«Хачанов как раз в этой ситуации оказался, но сейчас выплывает. Я называю это проблемами роста», — добавил глава ФТР.

В матчах первого круга Хачанов сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом, а Даниил Медведев — с индийцем Праджнешем Гуннесвараном.

US Open пройдёт с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке на хардовых кортах Национального теннисного центра. 

Ранее Шамиль Тарпищев рассказал, за счёт чего Мария Шарапова сможет обыграть Уильямс на US Open.

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