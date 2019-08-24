Глава ФТР назвал Медведева одним из фаворитов US Open
- © Scott Stuart/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«У Медведева вопросы чисто психологического характера: как он справился с победой на прошлой неделе. После этого его все втягивают в разговоры ненужные, по плечу начинают хлопать. Плюс, когда ты вошёл в десятку, обязанность обыгрывать всех, кто ниже в рейтинге, — это стресс. Если Даня справился с этим, то реально по классу игры он в пятёрке сильнейших и должен далеко пройти, он в числе фаворитов», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Он также высказался о перспективах Карена Хачанова на турнире в США.
«Хачанов как раз в этой ситуации оказался, но сейчас выплывает. Я называю это проблемами роста», — добавил глава ФТР.
В матчах первого круга Хачанов сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом, а Даниил Медведев — с индийцем Праджнешем Гуннесвараном.
US Open пройдёт с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке на хардовых кортах Национального теннисного центра.
Ранее Шамиль Тарпищев рассказал, за счёт чего Мария Шарапова сможет обыграть Уильямс на US Open.