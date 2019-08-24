«Челси» одержал первую победу при Лэмпарде
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В составе «Челси» голами отметились Тэмми Абрахам и Мейсон Маунт. В «Норвич Сити» забитые мячи на свой счёт записали Тодд Кантуэлл и Теэму Пукки.
Эта победа стала первой для Фрэнка Лэмпарда в качестве главного тренера лондонцев. На данный момент его команда занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ.
Ранее Лэмпард заявил, что в нынешнее трансферное межсезонье «Челси» больше не намерен продавать никого из своих футболистов.