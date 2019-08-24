«Челси» одержал первую победу при Лэмпарде

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Лондонский «Челси» обыграл «Норвич Сити» со счётом 3:2 в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Челси» одержал первую победу при Лэмпарде
  • © Paul Chesterton, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

В составе «Челси» голами отметились Тэмми Абрахам и Мейсон Маунт. В «Норвич Сити» забитые мячи на свой счёт записали Тодд Кантуэлл и Теэму Пукки.

Эта победа стала первой для Фрэнка Лэмпарда в качестве главного тренера лондонцев. На данный момент его команда занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее Лэмпард заявил, что в нынешнее трансферное межсезонье «Челси» больше не намерен продавать никого из своих футболистов.

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