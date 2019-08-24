Ромасенко стала серебряным призёром ЧМ в гребле на каноэ на дистанции 200 м

Короткая ссылка
Россиянка Олеся Ромасенко завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 200 м.
Ромасенко стала серебряным призёром ЧМ в гребле на каноэ на дистанции 200 м
  • © olesya_romasenko96 / Instagram

Россиянка преодолела дистанцию за 49,74 секунды, что позволило ей выиграть серебряную медаль чемпионата мира. Первой финишировала американка Невин Харрисон, бронзовая награда досталась Алёне Ноздровой из Белоруссии.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходит в венгерском Сегеде и завершится 25 августа.

Ранее сообщалось, что тхэквондист и лыжник из Тонги пробует отобраться на Олимпийские игры в гребле на байдарке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить