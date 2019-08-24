Ромасенко стала серебряным призёром ЧМ в гребле на каноэ на дистанции 200 м

Россиянка Олеся Ромасенко завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 200 м.

Россиянка преодолела дистанцию за 49,74 секунды, что позволило ей выиграть серебряную медаль чемпионата мира. Первой финишировала американка Невин Харрисон, бронзовая награда досталась Алёне Ноздровой из Белоруссии.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходит в венгерском Сегеде и завершится 25 августа.

Ранее сообщалось, что тхэквондист и лыжник из Тонги пробует отобраться на Олимпийские игры в гребле на байдарке.