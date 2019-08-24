Источник: «Тоттенхэм» может отпустить Эриксена за £50 млн
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Как сообщает Daily Mail, лондонский «Тоттенхэм» может продать футболиста Эриксена за £50 млн. В клубе опасаются, что игрок может покинуть команду бесплатно по окончанию срока трудового договора. Контракт датчанина с лондонцами заканчивается летом 2020 года.
Эриксен выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года. За это время футболист провёл 279 матчей за клуб, в которых забил 66 голов и сделал 86 результативных передач.
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