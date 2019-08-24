СМИ: «Ливерпуль» в два раза поднимет зарплату ван Дейку

Голландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк может подписать новый контракт с клубом на улучшенных условиях.

Как сообщает 90min, Вирджил ван Дейк в скором времени подпишет новый контракт с «Ливерпулем» с зарплатой £250 тыс. в месяц. В настоящее время футболист зарабатывает £125 тыс.

Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с 2018 года. В прошлом сезоне игрок помог клубу выиграть Лигу чемпионов и был включён в тройку претендентов на звание игрока года по версии УЕФА.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» продлил контракт с Окслейдом-Чемберленом.