СМИ: «Ливерпуль» в два раза поднимет зарплату ван Дейку

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Голландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк может подписать новый контракт с клубом на улучшенных условиях.
СМИ: «Ливерпуль» в два раза поднимет зарплату ван Дейку
  • © Andy Rowland, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает 90min, Вирджил ван Дейк в скором времени подпишет новый контракт с «Ливерпулем» с зарплатой £250 тыс. в месяц. В настоящее время футболист зарабатывает £125 тыс.

Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с 2018 года. В прошлом сезоне игрок помог клубу выиграть Лигу чемпионов и был включён в тройку претендентов на звание игрока года по версии УЕФА.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» продлил контракт с Окслейдом-Чемберленом.

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