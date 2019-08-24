Сёмин оценил важность для «Локомотива» братьев Миранчук

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин надеется, что полузащитники Алексей и Антон Миранчуки будут оставаться в клубе как можно дольше.
Сёмин оценил важность для «Локомотива» братьев Миранчук
  • Reuters

«Они прибавляют в каждом сезоне во всех компонентах, работают над своими как лучшими, так и не самыми лучшими сторонами. Учиться нужно всегда. И пока они будут учиться, будут прогрессировать. Я не согласен с руководством. Клуб должен сделать всё возможное и невозможное, чтобы сохранить Миранчуков на как можно более длительный срок. На них ходят болельщики, они воспитанники нашей академии. Вокруг них должна создаваться команда. Они получают удовольствие от выступлений за «Локомотив», привлекают болельщиков, которые ходят на них», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Также тренер «Локомотива» добавил, что рассматривать вариант продажи братьев Миранчук можно только при наличии предложения от гранда европейского футбола.

Ранее Антон Миранчук рассказал, за какой европейский клуб хотел бы выступать.

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