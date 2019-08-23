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Антон Миранчук рассказал, за какой европейский клуб хотел бы выступать

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Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Антон Миранчук рассказал, за какой европейский клуб он хотел бы выступать.
Антон Миранчук рассказал, за какой европейский клуб хотел бы выступать
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«Если смотреть на мой потенциал, вижу себя в «Валенсии» или в клубах первой пятёрки-семёрки чемпионата Германии, где хороший футбол», — приводит слова Миранчука пресс-служба «Локомотива».

Он отметил, что разговаривал на эту тему с легионерами команды Джефферсоном Фарфаном и Мануэлом Фернандешем, которые дали совет при возможности обязательно поиграть в Европе.

«Чтобы уезжать, нужно набрать статус, уверенность, а уже тогда ехать с каким-то багажом», — добавил хавбек.

23-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива» и играет за основную команду с 2013 года. В его активе 22 забитых мяча и 12 голевых передач в 90 матчах.

Ранее сообщалось, что Миранчук высказался об уровне РПЛ.

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