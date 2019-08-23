Антон Миранчук рассказал, за какой европейский клуб хотел бы выступать

Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Антон Миранчук рассказал, за какой европейский клуб он хотел бы выступать.

«Если смотреть на мой потенциал, вижу себя в «Валенсии» или в клубах первой пятёрки-семёрки чемпионата Германии, где хороший футбол», — приводит слова Миранчука пресс-служба «Локомотива».

Он отметил, что разговаривал на эту тему с легионерами команды Джефферсоном Фарфаном и Мануэлом Фернандешем, которые дали совет при возможности обязательно поиграть в Европе.

«Чтобы уезжать, нужно набрать статус, уверенность, а уже тогда ехать с каким-то багажом», — добавил хавбек.

23-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива» и играет за основную команду с 2013 года. В его активе 22 забитых мяча и 12 голевых передач в 90 матчах.

Ранее сообщалось, что Миранчук высказался об уровне РПЛ.