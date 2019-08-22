Антон Миранчук высказался об уровне РПЛ

Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Антон Миранчук поделился мнением об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я не считаю, что у нас слабый чемпионат. Если брать во внимание выступление «Локомотива» в Лиге чемпионов в прошлом сезоне, то да, мы проиграли свои матчи, но у нас была возможность выйти из группы. Это было реально. Мы ничем не хуже», — приводит слова Миранчука пресс-служба «Локомотива».

23-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива» и играет за основную команду с 2013 года. В его активе 22 гола и 12 голевых передач в 90 матчах.

Ранее сообщалось, что «Зенит» намерен сделать предложение «Локомотиву» по братьям Миранчук.