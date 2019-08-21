СМИ: «Зенит» намерен сделать предложение «Локомотиву» по братьям Миранчук
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- РИА Новости
Как сообщают «Невские новости», сине-бело-голубые готовят новое предложение по покупке игроков. Отмечается, что «Зенит» может заплатить за братьев €30 млн.
По информации издания, «Локомотив» ранее отказывал «Зениту» в трансфере Миранчуков за €25 млн.
Алексей Миранчук провёл 198 игр в составе железнодорожников, забил 30 мячей и сделал 40 результативных передач. Антон Миранчук сыграл 90 матчей, в которых отметился 22 голами и 12 пасами.
Ранее «Зенит» объявил о трансфере футболиста «Уфы» Кругового.