Валуев обратился к Ковалёву перед боем с Ярдом
- © State Duma Russia/via Globallookpress.com
«Это будет захватывающий поединок. Серёжа, мы все просим тебя сделать всё возможное и невозможное. Хотя ты делать это умеешь. Вся Россия за тебя, желаю удачи. Все билеты раскуплены. Я уверен, что тебе родные стены помогут. Мы с тобой! Ждём победы!» — сказал Валуев в видеоролике в Instagram.
Поединок Сергея Ковалёва и Энтони Ярда состоится 24 августа в Челябинске — родном городе российского чемпиона.
Ранее сообщалось, что стало известно имя рефери, который рассудит бой Ковалёв — Ярд.