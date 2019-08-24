Валуев обратился к Ковалёву перед боем с Ярдом

Экс-чемпион мира в тяжёлом весе депутат Госдумы Николай Валуев пожелал удачи обладателю титула по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергею Ковалёву в бою с британским претендентом Энтони Ярдом.

«Это будет захватывающий поединок. Серёжа, мы все просим тебя сделать всё возможное и невозможное. Хотя ты делать это умеешь. Вся Россия за тебя, желаю удачи. Все билеты раскуплены. Я уверен, что тебе родные стены помогут. Мы с тобой! Ждём победы!» — сказал Валуев в видеоролике в Instagram.

Поединок Сергея Ковалёва и Энтони Ярда состоится 24 августа в Челябинске — родном городе российского чемпиона.

Ранее сообщалось, что стало известно имя рефери, который рассудит бой Ковалёв — Ярд.