Валуев обратился к Ковалёву перед боем с Ярдом

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Экс-чемпион мира в тяжёлом весе депутат Госдумы Николай Валуев пожелал удачи обладателю титула по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергею Ковалёву в бою с британским претендентом Энтони Ярдом.
Валуев обратился к Ковалёву перед боем с Ярдом
  • © State Duma Russia/via Globallookpress.com

«Это будет захватывающий поединок. Серёжа, мы все просим тебя сделать всё возможное и невозможное. Хотя ты делать это умеешь. Вся Россия за тебя, желаю удачи. Все билеты раскуплены. Я уверен, что тебе родные стены помогут. Мы с тобой! Ждём победы!» — сказал Валуев в видеоролике в Instagram.

Поединок Сергея Ковалёва и Энтони Ярда состоится 24 августа в Челябинске — родном городе российского чемпиона.

Ранее сообщалось, что стало известно имя рефери, который рассудит бой Ковалёв — Ярд.

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