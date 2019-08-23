Стало известно имя рефери, который рассудит бой Ковалёв — Ярд
- © Hiroaki Yamaguchi/AFLO
- globallookpress.com
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов боя.
Поединок между 36-летним Ковалёвым и 25-летним Ярдом состоится в Челябинске 24 августа.
В активе россиянина 33 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, три поражения и одна ничья. Британец одержал 18 побед (17 — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.
Ранее сообщалось, что Ковалёв оказался тяжелее Ярда на взвешивании перед боем в Челябинске.