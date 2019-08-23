Стало известно имя рефери, который рассудит бой Ковалёв — Ярд

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Пуэрто-риканский рефери Луис Пабон будет обслуживать поединок между чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) россиянином Сергеем Ковалёвым и британцем Энтони Ярдом.
Стало известно имя рефери, который рассудит бой Ковалёв — Ярд
  • © Hiroaki Yamaguchi/AFLO
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов боя.

Поединок между 36-летним Ковалёвым и 25-летним Ярдом состоится в Челябинске 24 августа.

В активе россиянина 33 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, три поражения и одна ничья. Британец одержал 18 побед (17 — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что Ковалёв оказался тяжелее Ярда на взвешивании перед боем в Челябинске.

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