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Ковалёв оказался тяжелее Ярда на взвешивании перед боем в Челябинске

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Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалёв и британец Энтони Ярд прошли официальную процедуру взвешивания.
Ковалёв оказался тяжелее Ярда на взвешивании перед боем в Челябинске
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», вес Ковалёва составил 79,2 кг, что на 300 г больше, чем вес Ярда (78,9 кг).

Поединок между 36-летним Ковалёвым и 25-летним Ярдом состоится в Челябинске 24 августа.

В активе россиянина 33 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, три поражения и одна ничья. Британец одержал 18 побед (17 — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что на бой Ковалёв — Ярд в Челябинске проданы почти все билеты.

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