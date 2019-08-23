Ковалёв оказался тяжелее Ярда на взвешивании перед боем в Челябинске
- РИА Новости
Как сообщает «Чемпионат», вес Ковалёва составил 79,2 кг, что на 300 г больше, чем вес Ярда (78,9 кг).
Поединок между 36-летним Ковалёвым и 25-летним Ярдом состоится в Челябинске 24 августа.
В активе россиянина 33 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, три поражения и одна ничья. Британец одержал 18 побед (17 — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.
Ранее сообщалось, что на бой Ковалёв — Ярд в Челябинске проданы почти все билеты.