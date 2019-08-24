На «Газпром Арене» зимой будут сыграны два хоккейных матча

На домашнем стадионе ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) будут проведены матчи «Хоккейной классики».

«На основе успешного опыта в прошлом году мы совместно с Континентальной хоккейной лигой и Федерацией хоккея России проведём два матча. По графику всё совпадает, будет достаточно времени для льда остальной инфраструктуры. Думаю, матч СКА — ЦСКА будет наиболее привлекательным. СКА не будет подыскивать лёгкого соперника, чтобы победить его на «Газпром Арене». Что касается матча сборной России, надо смотреть график игр Кубка Первого канала, чтобы было удобно для национальной команды», — цитирует ТАСС генерального директора «Зенита» Александра Медведева, который является также членом совета директоров Континентальной хоккейной лиги и ХК СКА.

16 декабря 2018 года сборная России в рамках Кубка Первого канала обыграла Финляндию со счетом 5:0, а 22 декабря состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА потерпел поражение от ЦСКА — 1:4. Эти поединки посетили 71 381 и 67 770 зрителей соответственно.

Ранее сообщалось, что Путин принял участие в церемонии открытия молодёжного Кубка мира по хоккею в Сочи.