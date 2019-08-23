Путин принял участие в церемонии открытия молодёжного Кубка мира по хоккею в Сочи
- @MHL_rus
Об этом сообщается на официальной странице Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) в социальной сети Twitter.
Отмечается, что Путин вместе с президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем выполнил символическое вбрасывание перед матчем между российским «Локо» и командой канадской провинции Альберта.
В молодёжном Кубке мира по хоккею принимают участие в общей сложности восемь коллективов. Помимо указанных выше команд, это швейцарский «Давос», австрийский «Ред Булл», шведский МОДО, чешский «Тршинец», финский «Карпят» и сборная Североамериканской хоккейной лиги.
Ранее сообщалось, что Путин провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в ходе которого обсудил ситуацию в Сирии.