Путин принял участие в церемонии открытия молодёжного Кубка мира по хоккею в Сочи

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Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия молодёжного Кубка мира по хоккею, который стартовал в пятницу, 23 августа, в Сочи.
Путин принял участие в церемонии открытия молодёжного Кубка мира по хоккею в Сочи
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Об этом сообщается на официальной странице Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) в социальной сети Twitter.

Отмечается, что Путин вместе с президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем выполнил символическое вбрасывание перед матчем между российским «Локо» и командой канадской провинции Альберта.

В молодёжном Кубке мира по хоккею принимают участие в общей сложности восемь коллективов. Помимо указанных выше команд, это швейцарский «Давос», австрийский «Ред Булл», шведский МОДО, чешский «Тршинец», финский «Карпят» и сборная Североамериканской хоккейной лиги.

Ранее сообщалось, что Путин провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в ходе которого обсудил ситуацию в Сирии.

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