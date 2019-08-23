Мяч Санчо помог «Боруссии» обыграть «Кёльн» в матче чемпионата Германии по футболу

В матче второго тура чемпионата Германии по футболу дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Кёльн» со счётом 3:1.

Забитыми мячами в составе победителей отметились защитник Ашраф Хакими, полузащитник Джейден Санчо и нападающий Пако Алькасер.

Одержав вторую победу подряд в немецком чемпионате, «Боруссия» с максимально возможными шестью очками в активе единолично возглавила турнирную таблицу. Для «Кёльна», в свою очередь, поражение от подопечных Люсьена Фавра стало вторым подряд на старте сезона-2019/20.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» разгромила «Аугсбург» в первом туре чемпионата Германии по футболу.