Мяч Санчо помог «Боруссии» обыграть «Кёльн» в матче чемпионата Германии по футболу
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Забитыми мячами в составе победителей отметились защитник Ашраф Хакими, полузащитник Джейден Санчо и нападающий Пако Алькасер.
Одержав вторую победу подряд в немецком чемпионате, «Боруссия» с максимально возможными шестью очками в активе единолично возглавила турнирную таблицу. Для «Кёльна», в свою очередь, поражение от подопечных Люсьена Фавра стало вторым подряд на старте сезона-2019/20.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» разгромила «Аугсбург» в первом туре чемпионата Германии по футболу.