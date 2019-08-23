Журналист рассказал об отношении представителей «Вашингтона» к ситуации с Кузнецовым

Короткая ссылка
Журналист североамериканского издания The Athletic Тарик эль-Блашир рассказал, как, по его информации, в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» отнеслись к ситуации с российским форвардом Евгением Кузнецовым, сдавшим положительную допинг-пробу на кокаин.
Журналист рассказал об отношении представителей «Вашингтона» к ситуации с Кузнецовым
  • © Randy Litzinger/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«В «Кэпиталз» остались разочарованы тем, что Кузнецов сообщил клубу заведомо недостоверную информацию, утверждая, что он не употребляет наркотики, после того, как минувшей весной в социальных сетях была опубликована получившая известность видеозапись с его участием», — написал эль-Блашир на своей странице в социальной сети Twitter.

Тем не менее, по словам журналиста, «Вашингтон» окажет Кузнецову любую помощь, какая потребуется.

Ранее сообщалось, что Кузнецов согласился вернуть бронзовую медаль чемпионата мира по хоккею 2019 года в связи с его дисквалификацией за употребление кокаина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить