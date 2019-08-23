Журналист рассказал об отношении представителей «Вашингтона» к ситуации с Кузнецовым

Журналист североамериканского издания The Athletic Тарик эль-Блашир рассказал, как, по его информации, в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» отнеслись к ситуации с российским форвардом Евгением Кузнецовым, сдавшим положительную допинг-пробу на кокаин.

«В «Кэпиталз» остались разочарованы тем, что Кузнецов сообщил клубу заведомо недостоверную информацию, утверждая, что он не употребляет наркотики, после того, как минувшей весной в социальных сетях была опубликована получившая известность видеозапись с его участием», — написал эль-Блашир на своей странице в социальной сети Twitter.

Тем не менее, по словам журналиста, «Вашингтон» окажет Кузнецову любую помощь, какая потребуется.

Ранее сообщалось, что Кузнецов согласился вернуть бронзовую медаль чемпионата мира по хоккею 2019 года в связи с его дисквалификацией за употребление кокаина.