Журналист рассказал об отношении представителей «Вашингтона» к ситуации с Кузнецовым
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«В «Кэпиталз» остались разочарованы тем, что Кузнецов сообщил клубу заведомо недостоверную информацию, утверждая, что он не употребляет наркотики, после того, как минувшей весной в социальных сетях была опубликована получившая известность видеозапись с его участием», — написал эль-Блашир на своей странице в социальной сети Twitter.
Тем не менее, по словам журналиста, «Вашингтон» окажет Кузнецову любую помощь, какая потребуется.
Ранее сообщалось, что Кузнецов согласился вернуть бронзовую медаль чемпионата мира по хоккею 2019 года в связи с его дисквалификацией за употребление кокаина.