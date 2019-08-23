Футболист «Зенита» Сутормин переведёт миллион рублей первому тренеру в знак благодарности
- © Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
«Он уже не работает в академии «Строгино», но это тот человек, которому я очень многим обязан. Он верил в меня, помогал. Решил, что переведу ему миллион рублей», — цитирует футболиста РИА Новости.
По словам Сутормина, таким образом он намерен отблагодарить своего первого наставника.
«Не всегда труд этих людей реально справедливо оплачивается», — добавил он.
Ранее известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал трансфер Сутормина в «Зенит» за 50 тысяч рублей.