Футболист «Зенита» Сутормин переведёт миллион рублей первому тренеру в знак благодарности

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Защитник клуба Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» Алексей Сутормин, официальная стоимость недавнего трансфера которого из «Рубина» составила 50 тысяч рублей, рассказал, что намерен перевести деньги своему первому тренеру Александру Грекову.
Футболист «Зенита» Сутормин переведёт миллион рублей первому тренеру в знак благодарности
  • © Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

«Он уже не работает в академии «Строгино», но это тот человек, которому я очень многим обязан. Он верил в меня, помогал. Решил, что переведу ему миллион рублей», — цитирует футболиста РИА Новости.

По словам Сутормина, таким образом он намерен отблагодарить своего первого наставника.

«Не всегда труд этих людей реально справедливо оплачивается», — добавил он.

Ранее известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал трансфер Сутормина в «Зенит» за 50 тысяч рублей.

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