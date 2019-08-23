Футболист «Зенита» Сутормин переведёт миллион рублей первому тренеру в знак благодарности

Защитник клуба Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» Алексей Сутормин, официальная стоимость недавнего трансфера которого из «Рубина» составила 50 тысяч рублей, рассказал, что намерен перевести деньги своему первому тренеру Александру Грекову.

«Он уже не работает в академии «Строгино», но это тот человек, которому я очень многим обязан. Он верил в меня, помогал. Решил, что переведу ему миллион рублей», — цитирует футболиста РИА Новости.

По словам Сутормина, таким образом он намерен отблагодарить своего первого наставника.

«Не всегда труд этих людей реально справедливо оплачивается», — добавил он.

Ранее известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал трансфер Сутормина в «Зенит» за 50 тысяч рублей.