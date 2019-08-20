Селюк: за 50 тысяч рублей Сутормина мог бы купить любой болельщик

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк с юмором отреагировал на информацию, согласно которой петербургский «Зенит» и казанский «Рубин» заплатили за переход полузащитника Алексея Сутормина по 50 тыс. рублей.

«50 тыс. рублей? Даже как-то многовато, переплатили. (Смеётся.) За такие деньги Сутормина мог купить любой болельщик. Билеты на лучшие места на концерте Аллы Пугачёвой стоят дороже. Так что людям не дали возможности, что выбрать: посещение культурного мероприятия или же личного футболиста», — отметил Селюк в интервью RT.

25-летний полузащитник перешёл из «Оренбурга» в «Рубин» в конце июля, а уже в начале августа было объявлено о его трансфере в «Зенит».

Ранее агент Алексей Сафонов прокомментировал ситуацию с трансфером Сутормина.