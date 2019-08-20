Агент: если бы «Зенит» купил Малкома за 50 тыс. рублей, шуму было бы на весь мир

Известный футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию, согласно которой петербургский «Зенит» и казанский «Рубин» заплатили за переход полузащитника Алексея Сутормина по 50 тыс. рублей.

«Понятное дело, наши гранды сохраняют баланс между тратами и приходом средств, но представьте, что бы было, если бы стало известно, что кто-то купил или продал Малкома за 50 тыс. рублей? Шуму было бы на весь мир. А так… Решили всё между собой. У клубов есть партнёрские отношения, так что они просто сделали так, как было им удобно», — сказал Сафонов в интервью RT.

25-летний полузащитник перешёл из «Оренбурга» в «Рубин» в конце июля, а уже в начале августа было объявлено о его трансфере в «Зенит».

Ранее СМИ опубликовали документ, подтверждающий трансфер Сутормина за 50 тыс. рублей.