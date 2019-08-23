Плющев высказался о дисквалификации Кузнецова за кокаин

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал дисквалификацию форварда национальной команды Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Плющев высказался о дисквалификации Кузнецова за кокаин
  • © Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

«Ничего подобного в сборной России не происходило! Не то что наркотики, даже об алкоголе речи не идёт. Очевидно, что у него обнаружили остаточные явления», — заявил Плющев RT.

23 августа стало известно, что IIHF дисквалифицировала хоккеиста Кузнецова на четыре года за кокаин. На мировом первенстве 2019 года Кузнецов сыграл в десяти матчах и записал в свой актив 6 (2 + 4) очков. Сборная России стала бронзовым призёром турнира.

Ранее сообщалось, что журналистка из США назвала чрезмерным срок дисквалификации Кузнецова.

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