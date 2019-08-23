Зидан высказался о возможном трансфере Неймара в «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о слухах относительно возможного перехода в команду бразильского форварда французского «Пари Сен-Жермен» Неймара.

«Я хочу, чтобы 2 сентября наступило как можно скорее. Тогда вопросы о Неймаре закончатся», — приводит слова Зидана журналист ESPN Дермот Корриган в своём Twitter.

По информации СМИ, «Реал» является одним из основных претендентов на 27-летнего бразильца, являющегося самым дорогим футболистом планеты (в 2017 году ПСЖ заплатил за него «Барселоне» €222 млн).

Ранее сообщалось, что в «Реале» уверены, что «Барселона» не сумеет договориться с ПСЖ по Неймару.