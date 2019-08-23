СМИ: В «Реале» уверены, что «Барселона» не сумеет договориться с ПСЖ по Неймару

Мадридский футбольный клуб «Реал» взял паузу в переговорах по трансферу бразильского нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

Как сообщает AS, в Мадриде уверены, что «Барселона» не сможет сделать ПСЖ предложение, которое устроит парижский клуб, потому намерены сделать своё предложение по переходу 27-летнего форварда в последние дни летнего трансферного окна.

Неймар является самым дорогим футболистом планеты, в 2017 году ПСЖ заплатил за него «Барселоне» €222 млн.

Ранее сообщалось, что ПСЖ отказался менять Неймара на трёх игроков «Реала».