Теннисист Зверев заявил, что считает Хачанова своим лучшим другом

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Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, с кем из игроков тура поддерживает дружеские отношения.
Теннисист Зверев заявил, что считает Хачанова своим лучшим другом
  • Reuters

«Мы дружим с Ником Кирьосом. Раньше мы ужинали вместе. Он такой же весёлый за пределами корта, как в игре. Карена Хачанова я могу назвать своим лучшим другом. Хотя, вообще-то, Доминик Тим мой лучший друг, мы очень часто общаемся», — приводит слова Зверева Tennis World USA.

22-летний немец дебютировал в Мировом туре в 2013 году. С тех пор он выиграл 11 турниров. 23-летний Хачанов играет в туре также с 2013 года, но в его активе лишь четыре титула. Немец и россиянин четырежды проводили очные встречи, одержав по две победы каждый.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль высказался о перспективах Даниила Медведева и Хачанова.

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