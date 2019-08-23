Теннисист Зверев заявил, что считает Хачанова своим лучшим другом

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, с кем из игроков тура поддерживает дружеские отношения.

«Мы дружим с Ником Кирьосом. Раньше мы ужинали вместе. Он такой же весёлый за пределами корта, как в игре. Карена Хачанова я могу назвать своим лучшим другом. Хотя, вообще-то, Доминик Тим мой лучший друг, мы очень часто общаемся», — приводит слова Зверева Tennis World USA.

22-летний немец дебютировал в Мировом туре в 2013 году. С тех пор он выиграл 11 турниров. 23-летний Хачанов играет в туре также с 2013 года, но в его активе лишь четыре титула. Немец и россиянин четырежды проводили очные встречи, одержав по две победы каждый.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль высказался о перспективах Даниила Медведева и Хачанова.