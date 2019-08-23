Надаль высказался о перспективах Медведева и Хачанова

Испанский теннисист Рафаэль Надаль оценил потенциал российских игроков Даниила Медведева и Карена Хачанова.

«Медведев впечатляюще играл в августе, добившись также своего первого титула на «Мастерсе». В финале, в котором я играл с ним в Монреале, возможно, он не проявил весь свой талант, но следующая неделя показала, что предыдущие результаты не были случайностью», — заявил Надаль ТАСС.

Про Хачанова экс первая ракетка мира рассказал, что в будущем он добьётся больших успехов.

«Я хорошо знаю Карена и верю, что наступит момент, когда он добьётся огромных результатов. Он уже одержал победу на важных турнирах и сыграл очень важные матчи. Многие вспоминают матч, который мы сыграли в прошлом году на Открытом чемпионате США и который, без сомнения, стал одним из лучших матчей турнира», — добавил теннисист.

Ранее Медведев провёл первую тренировку на US Open.