Надаль высказался о перспективах Медведева и Хачанова

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль оценил потенциал российских игроков Даниила Медведева и Карена Хачанова.
Надаль высказался о перспективах Медведева и Хачанова
  • © David Kirouac/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Медведев впечатляюще играл в августе, добившись также своего первого титула на «Мастерсе». В финале, в котором я играл с ним в Монреале, возможно, он не проявил весь свой талант, но следующая неделя показала, что предыдущие результаты не были случайностью», — заявил Надаль ТАСС.

Про Хачанова экс первая ракетка мира рассказал, что в будущем он добьётся больших успехов.

«Я хорошо знаю Карена и верю, что наступит момент, когда он добьётся огромных результатов. Он уже одержал победу на важных турнирах и сыграл очень важные матчи. Многие вспоминают матч, который мы сыграли в прошлом году на Открытом чемпионате США и который, без сомнения, стал одним из лучших матчей турнира», — добавил теннисист.

Ранее Медведев провёл первую тренировку на US Open.

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