Мишин поделился ожиданиями от сезона-2019/20 в фигурном катании

Известный российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин поделился ожиданиями от предстоящего сезона-2019/20.

«Я ожидаю очень интересный сезон. Относительно результатов — давайте подождём контрольных прокатов и первых этапов Гран-при. После этого можно будет понять, что нас ждёт и какие будут тенденции», — приводит слова Мишина ТАСС.

В числе подопечных Мишина значатся действующая чемпионка Европы Софья Самодурова, а также чемпионка мира 2015 года — Елизавета Туктамышева.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова высказалась о произвольных номерах Евгении Медведевой.