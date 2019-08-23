Мишин поделился ожиданиями от сезона-2019/20 в фигурном катании

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Известный российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин поделился ожиданиями от предстоящего сезона-2019/20.
Мишин поделился ожиданиями от сезона-2019/20 в фигурном катании
  • РИА Новости

«Я ожидаю очень интересный сезон. Относительно результатов — давайте подождём контрольных прокатов и первых этапов Гран-при. После этого можно будет понять, что нас ждёт и какие будут тенденции», — приводит слова Мишина ТАСС.

В числе подопечных Мишина значатся действующая чемпионка Европы Софья Самодурова, а также чемпионка мира 2015 года — Елизавета Туктамышева.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова высказалась о произвольных номерах Евгении Медведевой.

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