Мишин поделился ожиданиями от сезона-2019/20 в фигурном катании
- РИА Новости
«Я ожидаю очень интересный сезон. Относительно результатов — давайте подождём контрольных прокатов и первых этапов Гран-при. После этого можно будет понять, что нас ждёт и какие будут тенденции», — приводит слова Мишина ТАСС.
В числе подопечных Мишина значатся действующая чемпионка Европы Софья Самодурова, а также чемпионка мира 2015 года — Елизавета Туктамышева.
Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова высказалась о произвольных номерах Евгении Медведевой.